"Turismo a Porto Recanati: manca la giusta organizzazione"

"Una stagione così vuota di turismo e buia non l’avevamo mai vista. Siamo a metà luglio inoltrato e al di là di sporadici episodi di pienone limitati esclusivamente al fine settimana ci spiace dover costatare che Porto Recanati quest’anno tutto è tranne che una meta turistica". E’ questa l’ennesima frecciatina che il coordinamento locale della Lega lancia all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Purtroppo non lo diciamo noi, ma sono le testimonianze di commercianti, proprietari di strutture ricettive, balneari del centro e ristoratori – scrivono i leghisti in un comunicato stampa –. A differenza degli scorsi anni è persino facile trovare parcheggio (quest’anno non ci sono state, guarda caso, lamentele da parte di nessuno pur non essendo state modificate in maniera sostanziale le modalità della sosta). Mentre in alcune fasce orarie la città è semi-deserta, complice anche l’isola pedonale. D’altro canto, l’amministrazione Michelini sicuramente non ha favorito il lancio della stagione estiva e quindi l’incremento delle presenze, avendo ridotto di gran lunga il calendario estivo degli eventi". E proprio su questo aspetto, il coordinamento locale della Lega rincara la dose. "Non sono presenti infatti manifestazioni speciali soprattutto per quanto riguarda i giovani – aggiunge ancora –. Il sindaco Andrea Michelini si dimentica dei ragazzi di Porto Recanati che scelgono altre località per il divertimento. Nessun ospite per un pubblico più giovanile all’arena, nessuna serata organizzata, magari con musica, per i ragazzi, niente Notte Rosa (appuntamento in passato attesissimo dai più giovani e non). Ci auguriamo che anche il vicesindaco Giuseppe Casali, con delega al turismo, batta un colpo e presenti a breve una relazione sulla reale situazione per informare tutti i cittadini".