Turismo accessibile, il progetto del Comune protagonista alla Bit

Macerata e i comuni dell’Ambito sociale 15 protagonisti alla Bit di Milano nell’ambito del progetto "Marche for all" della Regione finanziato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il vicesindaco Francesca D’Alessandro ha presentato il progetto di turismo accessibile e inclusivo che verrà attuato attraverso servizi territoriali di informazione, orientamento e accompagnamento di tipo ricreativo. Verranno progettati percorsi ed esperienze turistiche accessibili e inclusive, anche "a misura di bambino", dedicate in modo particolare a persone con bisogni speciali e alle loro famiglie.