Turismo al top, aumentano arrivi e presenze

La stagione turistica del 2024 si è chiusa in modo a dir poco positivo per Porto Recanati, che rispetto all’anno precedente ha registrato un aumento di oltre il 5 per cento negli arrivi e un incremento quasi del 2 per cento per quanto riguarda le presenze dei turisti in città. A darne notizia è stato il sindaco Andrea Michelini, che si dice davvero soddisfatto per i risultati ottenuti. "Abbiamo avuto modo, come amministrazione comunale, di leggere e analizzare i dati relativi alle presenze turistiche dell’anno 2024 che la Regione ha provveduto a inviarci venerdì – dichiara il primo cittadino portorecanatese –. Possiamo dunque sostenere che il nostro turismo gode di ottima salute. Tutti gli indicatori di arrivi e presenze sono in aumento rispetto all’anno 2019, in epoca pre Covid, e la nostra città registra nel 2024 un incremento di flussi turistici rispetto all’anno precedente, che pure aveva fatto registrare risultati eccellenti. Particolarmente interessante il dato del turismo straniero che è notevolmente incrementato, con un aumento del 20 per cento nelle presenze totali. I dati generali indicano che nel 2024 gli arrivi di carattere turistico nella nostra cittadina siano stati 84.437 rispetto ai 79.856 del 2023 (+ 5,7 per cento). Le presenze registrate nel 2024 sono state invece 504.769 contro le 496.238 del 2023 (un aumento dell’ 1,7 per cento)".

Il sindaco portorecanatese tiene poi a raffrontare i numeri attuali con quelli dell’era pre-Covid. "I due dati degli arrivi e delle presenze, se raffrontati al periodo del 2019, hanno fatto registrare un + 24,2 per cento negli arrivi e un + 6,1 per cento nelle presenze – aggiunge Michelini –. Da sottolineare i buonissimi incrementi registrati sia sulle presenze sia sugli arrivi nei mesi non prettamente estivi, che potremmo così annoverare in un turismo destagionalizzato, che inizia a ricoprire un ruolo importante nella nostra realtà socio-economica. Continuare a registrare segnali positivi in tutti i settori nel 2024 – osserva ancora –, sia negli arrivi che nelle presenze complessive, rende l’idea di come la nostra città, con le giuste politiche turistiche, possa ancora crescere. Stiamo lavorando per questo. Ovvero per renderla attrattiva 12 mesi l’anno e per confermarla come realtà turistica di prim’ordine".

Giorgio Giannaccini