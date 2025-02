Turismo, cultura e nuove tecnologie. I Salesiani aprono le porte all’Its

Nuova sede in viale Don Bosco per l’Its turismo, cultura e nuove tecnologie – l’academy ad alta specializzazione tecnologica post diploma –, accolta all’Istituto Salesiano di Macerata. Presenti ieri al taglio del nastro il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Katiuscia Cassetta; Gabriele Marchetti, presidente della fondazione Its Marche; don Francesco Paolo Galante, direttore dei Salesiani; Massimo Rocchi, dirigente della Regione; Donatella D’Amico, direttore dell’Ufficio scolastico regionale; Serena Fabiani, general manager Rainbow Academy e Michele Spagnuolo, ad di Play Marche.

Grazie ai fondi Pnrr, la nuova sede è dotata di laboratori 4.0 che consentono agli studenti di utilizzare strumenti all’avanguardia in diverse aree tecnologiche: l’Isola 3D con moderazione stampa 3D, l’Isola Iot per l’analisi e la gestione di dispositivi intelligenti, l’Isola Neuromarketing per analizzare il comportamento del consumatore e l’Isola Robot - AR/VR con applicazioni di realtà aumentata e virtuale.

"Fino a quattro anni fa ero un imprenditore, capisco quindi l’importanza dello sviluppo della tecnologia" sottolinea Parcaroli. "Oggi vediamo il risultato di un lavoro partito più di tre anni fa – commenta Cassetta – che unisce pubblico e privato e permette di svecchiare e ampliare la fruizione degli spazi culturali". "L’Its porta i ragazzi a contatto con le nuove tecnologie, e permette loro di fare della passione un lavoro", afferma Marchetti". Don Galante aggiunge: "Il nostro luogo diventa una risorsa che accoglie la sinergia tra enti, e tra passato e futuro".

Un percorso che unisce cultura e nuove tecnologie e che "può essere il futuro per la società e per i giovani", come dichiarato da D’Amico. "Trent’anni fa – aggiunge Fabiani di Rainbow – la volontà della nostra azienda è stata portare in Italia qualcosa di innovativo; oggi, grazie ai percorsi formativi Its, si creano figure capaci di lavorare tra tecnologia e cultura". Tutto in collaborazione con l’ex mercato delle erbe che, come spiega Spagnuolo, "da un paio d’anni è un polo di ricerca culturale".