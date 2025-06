Turismo e lavoratori stagionali. Stipendi più bassi della regione: "Mancano interventi strutturali"

"In provincia, nel settore turistico, si registra la percentuale di lavoratori con contratto più bassa a livello regionale (9,9% con una media nelle Marche dell’11,2%)". La segretaria generale provinciale Filcams Cgil Angelica Bravi illustra i dati dell’occupazione. Pochissimi sono gli addetti regolarmente assunti sul fronte alloggi (0.09% sul dato regionale). "Ma in questo ha inciso anche il terremoto, con la relativa carenza di strutture", spiega.

"Il lavoro precario a tempo determinato e stagionale, soprattutto per ristorazione e alloggi, caratterizza il settore (il 60,8% degli addetti ha un contratto precario a fronte di un 39,2 % di tempi indeterminati) – prosegue –. Dal 2019 al 2023, pur essendo aumentate in generale le assunzioni (quelle stagionali del 40% e a tempo determinato del 9,6%), c’è stato un calo del 3,3% per il tempo indeterminato. Si registra quindi una crescita dell’occupazione, ma più precaria. Sebbene per ristorazione e alloggi può essere in parte fisiologico, vista la stagionalità, è nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator che notiamo come il fenomeno della precarietà crescente degli ultimi anni sia in aumento: calano di 4,1% le assunzioni a tempo indeterminato e aumentano del 20% i contratti a termine".

"Il quadro purtroppo può ulteriormente peggiorare – interviene Loredana Guerrieri, segretaria generale Nidil Cgil Macerata – perché viene utilizzata anche la somministrazione di lavoro (contratto tramite agenzia per il lavoro, ndr). Questa, a seguito dei recenti interventi normativi, è stata ulteriormente deregolamentata, soprattutto per quanto riguarda i limiti nell’utilizzo da parte delle aziende. Così c’è il rischio di scaricare ancora di più sui lavoratori, in un settore già di per sé estremamente precario, maggiore flessibilità e discontinuità lavorativa".

Nello stesso periodo di riferimento, in base agli ultimi dati a disposizione, è stato registrato inoltre un aumento nelle assunzioni degli under 29 (+ 5,6%) e over 50 (+18,6%) con le retribuzioni medie annue più basse, soprattutto nella ristorazione: rispettivamente 5300 euro e 9200 euro all’anno. Alta l’incidenza dei contratti intermittenti, a chiamata, con una media del 61% sul totale; qui le retribuzioni scendono ulteriormente, con 2300 euro annui nel settore alloggi e 1700 nella ristorazione.

"Questi dati confermano che l’assenza delle professionalità richieste non può essere attribuita ai lavoratori, quanto piuttosto a un settore ancora carente di interventi strutturali per destagionalizzare l’offerta e aumentare l’attrattività – commenta Bravi –. I lavoratori qualificati scelgono di andarsene in altre regioni o all’estero per poter investire sul proprio futuro come lavoratori del turismo con contratti più stabili, che coprono periodi più lunghi. Lavorare nel turismo e nella ristorazione, nella nostra provincia, equivale ancora al "lavoretto" per i giovani o a un supporto per gli over 50, a integrazione dello stipendio o degli ammortizzatori sociali. Riteniamo, vista la media delle retribuzioni molto bassa e l’alta vertenzialità del settore registrata ogni anno, che oltre ad essere lavori saltuari, siano anche quelli dove si registrano le maggiori irregolarità retributive con mancati riconoscimenti delle maggiorazioni e pagamenti fuori busta. Osserviamo poi dinamiche di disparità di genere: mediamente sono impiegate più donne che uomini ma con retribuzioni più basse. Senza considerare che il nostro territorio sta ancora pagando gli effetti del sisma sia in materia di offerta turistica che occupazionale – conclude –. Insomma, non è più tempo di dichiarazioni di intenti o propaganda: c’è bisogno di un piano strategico e condiviso con tutti gli attori in campo per dare futuro al settore e promuovere una buona occupazione sicura e dignitosa, più stabile e ben retribuita".