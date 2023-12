Turismo e sport, la soddisfazione di Sacchi

Circa 2,8 milioni di finanziamenti intercettati nel 2023 per la promozione turistica della città, mentre sul fronte sportivo si è provveduto alla riqualificazione del palas e si arriverà alla realizzazione della nuova palestra polifunzionale a Piediripa, alla riqualificazione dello stadio Helvia Recina, ai nuovi impianti per il rugby a Villa Potenza, agli impianti rinnovati e ammodernati per gli appassionati di tennis e padel. Anche l’assessore Riccardo Sacchi traccia un bilancio di fine anno per il suo assessorato. "L’amministrazione Parcaroli è orgogliosa di aver ospitato, nel corso di tutto l’anno, numerose eccellenze che hanno regalato momenti di leggerezza e riflessione, divertimento e approfondimento – spiega Sacchi –, creando spazi di condivisione in cui ci si è potuti immergere e portando prestigio con aumento dell’indotto economico, commerciale e turistico". Sotto l’aspetto turistico, il Comune si aggiudicato 75mila euro per il progetto di "Valorizzazione dell’opera scientifica e letteraria di Giuseppe Vincenzo Tucci" e a febbraio, per la prima volta, ha allestito uno stand dedicato alla Bit di Milano, con il progetto "La mia via Lauretana". Ad aprile il Comune, in qualità di capofila dell’aggregato dei Comuni Mama – Marca Maceratese dell’area Sisma, si è aggiudicato un finanziamento di 2,5 milioni per il rilancio economico e sociale e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio. Ad agosto, infine, è stato concesso il finanziamento di 200mila euro per il progetto "Let’s Marche Go" candidato al bando dell’Atim (Agenzia per il Turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), destinato alla promozione delle attività turistiche nei Comuni dell’area sisma. Sul fronte degli appuntamenti, Sacchi ricorda Musicultura, il festival Macerata Racconta, i dieci concerti di Sferisterio Live, i 40 equipaggi che hanno partecipato a Sibillini e dintorni, Artemigrante, Overtime, gli oltre 350 partecipati al Trekking urbano e i 50 giorni di appuntamenti per festeggiare il Natale. "Si scaldano, infine, i motori in vista di gennaio: spazio all’appuntamento con la seconda edizione di Presente Liberale. Il 19 gennaio la mostra sulla censura e il 23 gennaio appuntamento sulla Cancel Culture".