Turismo, estate con arrivi e presenze in calo

Turismo estivo in lieve calo, in provincia di Macerata. In base all’analisi dell’Osservatorio regionale del turismo (fonte strutture ricettive) - pur ricordando che i dati sono provvisori e possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti, fino a validazione da parte dell’Istat - quest’anno, nel periodo da giugno a settembre, sono stati registrati in totale 200.414 arrivi e 1.019.341 presenze. Tra giugno e settembre 2023, si contavano invece 212.689 arrivi e 1.072.820 presenze. Quindi nel Maceratese gli arrivi segnano -12.275 e le presenze -53.479, rispettivamente -5,77% e -4,98%. Gli arrivi corrispondono al numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato. Mentre le presenze corrispondono al numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. Nell’estate 2024 sono stati 74.387 gli arrivi registrati negli alberghi, di cui 63.014 italiani e 11.373 stranieri (l’anno scorso 78.327, di cui 67.040 italiani e 11.287 stranieri). Sempre negli alberghi sono state segnate 262.936 presenze, di cui 223.382 clienti italiani e 39.554 stranieri. In questo caso in aumento rispetto al 2023, quando erano state registrate 210.562 presenze 175.894 di clienti italiani e 34.668 stranieri. Per quanto riguarda invece gli esercizi complementari (come ad esempio i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi in affitto, le case per ferie ecc.) i turisti sono diminuiti. E questi numeri pesano sul totale generale. Sono 126.027 gli arrivi (di cui 101.475 italiani e 24.552 stranieri) per 756.405 presenze (di cui 612.812 italiani e 143.593 stranieri). Mentre nell’estate 2023 in totale erano stati registrati 134.362 arrivi per 862.258 presenze. Nella Top 15 dei Comuni marchigiani con maggior movimento turistico tengono botta Porto Recanati alla nona posizione e Civitanova all’undicesima. Come nel 2023.