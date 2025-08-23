"Turismo in crescita, dati evidenti"

"Ho parlato di numeri sul turismo in crescita a Tolentino. E ciò è evidente, in quanto l’aumento degli arrivi è giustificato solo in parte con le presenze nelle strutture ricettive degli operatori dell’edilizia. I cantieri non sono iniziati nel 2024, questo Giombetti lo sa bene, e i numeri dal 2023 al 2024 sono raddoppiati (le presenze) e aumentati del 33 per cento (gli arrivi). Come si fa ad attribuire questo incremento esclusivamente ai cantieri? Spesso gli operai edili dormono in appartamenti tra l’altro, e anche questo è noto".

L’assessore al turismo Diego Aloisi (nella foto) replica all’ex assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, che evidenziava invece come l’incremento di presenze fosse legato ai soggiorni lunghi degli operai della ricostruzione.

"Leggo con meraviglia quanto dichiarato dalla ex collega – continua l’assessore Aloisi –. Mi ricollego al tema della serietà e di come un amministratore debba comunicare con la città. Ho sempre esercitato il mio ruolo con estrema correttezza e analizzato i numeri con estrema prudenza. Tolentino dimostra una crescente attrattività e ripeto che un aumento di arrivi è evidente, così come è stato evidente il trend in aumento che ha avuto la Regione Marche, dalla stessa documentato. Ho attribuito questi meriti a una serie di variabili e a istituzioni diverse, sempre con trasparenza e mai per fuorviare l’opinione pubblica. E ho anche dichiarato che molto c’è ancora da fare. Non è bello né corretto che mi si mettano in bocca concetti da me mai espressi e questo scredita solo la città, che dovrebbe aver bisogno di molta più unità e meno protagonismi, soprattutto quando si comunicano notizie positive".

Lucia Gentili