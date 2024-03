Turismo lento: aperte le adesioni delle attività economiche cittadine

’Le Fonti del benessere: maestria ed eccellenze’, progetto con cui l’Amministrazione comunale si prepara ad investire sul fronte del turismo lento, è già in moto. Ad occuparsi dello sviluppo sarà il team della società Expirit, guidata dal Ceo Giacomo Andreani affiancato dalla project manager Elena Santilli, i quali hanno reso nota una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici, che avranno tempo fino al 14 aprile (modulo Google consultabile anche sul sito dell’Ente) per essere coinvolti nel progetto che è stato illustrato lo scorso 7 marzo al teatro Lanzi. "Uno degli scopi principali è quello di potenziare l’offerta del turismo sostenibile nel territorio comunale - spiega l’azienda - con la creazione di nuovi itinerari che sappiano far emergere i centri di interesse paesaggistico, culturale, enogastronomico e artigiano di Corridonia. Tra gli output progettuali è prevista anche la redazione della nuova guida turistica, in formato digitale e cartaceo, che avrà il compito di raccontare in maniera coerente e accattivante le specificità dell’antica Montolmo. Un ruolo importante è riservato agli operatori del settore turistico: infatti, il progetto sostiene la possibilità di realizzare esperienze legate all’enogastronomia e all’artigianato, con un coinvolgimento diretto delle aziende locali - si sottolinea -. Expirit redigerà una analisi del mercato turistico, di arricchire la proposta turistica locale, di curare la realizzazione della nuova guida turistica del borgo e, soprattutto, attiverà un percorso di affiancamento gratuito per tutti quegli operatori che desidereranno inserire la propria esperienza negli itinerari turistici".

Diego Pierluigi