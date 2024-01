Turismo lento nell’entroterra: "Con il nostro Cammino dei Forti si riscoprono natura e territorio"

"Il Cammino dei Forti? Noi ci mettiamo la faccia e l’impegno ma gran parte del successo dipende dalle comunità". Sono Guido Pacella, David Dignani e Alessio Ancillani, tre giovani di ’Pranzo al Sacco’ di San Severino che hanno creato un nuovo itinerario per attrarre gli appassionati del turismo lento nell’entroterra maceratese. E quella che è iniziata come una sfida, oggi è una splendida realtà che ha consentito anche l’avvio di nuove attività ricettive.

Pacella, Dignani, Ancillani, la vostra è letteralmente una vita spesa a servizio della comunità.

"Sì, abbiamo sempre fatto tanto scoutismo. È stato un servizio alla comunità che abbiamo svolto con passione e quindi anche per noi stessi".

Come è nata l’idea di creare il Cammino dei Forti?

"Dopo tanti anni nel mondo dell’associazionismo sentivamo il bisogno di avere una nostra realtà. Volevamo riuscire a fare la differenza per il nostro territorio che amiamo molto. L’era degli scout era finita ma rimaneva la voglia di stare insieme e così a Guido è venuta l’idea nel 2019. Da tempo la sua mente elaborava questo progetto dopo aver fatto diversi cammini insieme, come quello degli dei, il Cammino dei Briganti e altri itinerari. Dopo queste esperienze, ci siamo convinti che la nostra realtà fosse ancora più bella. Forse siamo un po’ sfacciati. Questa associazione ci ha dato un motivo in più anche per sopravvivere al periodo del Covid. Appena finito il lockdown abbiamo iniziato a percorrere i luoghi per capire se i tracciati fossero praticabili, abbiamo studiato i sentieri e i percorsi esistenti e li abbiamo modificati. Poi ne abbiamo parlato col sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che è stata subito entusiasta e a gennaio 2021 è nata ufficialmente l’associazione per gestire il Cammino dei Forti".

E grazie a questa iniziativa sono nate anche nuove realtà.

"Esattamente. A Crispiero è stata fondata un’associazione che gestisce un bilocale immerso nei castagneti e un professore in pensione dell’Itts Divini fa da guida in questo piccolo borgo. Ad Elcito invece sono nate o si sono rafforzate ben sei realtà ricettive. E poi ci sono gli anziani che aspettano i camminatori affacciati alla finestra e li invitano in casa per un caffè, un panino, una birra. C’è una ristoratrice di Pitino che ha fatto un corso di panificazione per creare dei panini da offrire ai camminatori e per le loro colazioni crea delle torte a forma di torre. Alcuni ristoranti propongono il menù del camminatore. Quando abbiamo creato questo Cammino ci è sembrato naturale identificare sei tappe che fossero strategiche e parlare con le attività del luogo. Tante oggi fanno parte della rete e speriamo che ne siano sempre di più. Il Cammino ha scosso un po’ le coscienze".

Come è organizzato questo Cammino?

"Il quartier generale è il negozio Artisan di San Severino. Quello è il punto di partenza e di arrivo. Il camminatore arriva qui, un emporio vero e proprio dove l’accoglienza è di casa. Firma i documenti, trova prodotti tipici o articoli da ferramenta. Gli viene consegnato un salvacondotto, una sorta di carta d’identità che ad ogni tappa la struttura di riferimento timbra. E alla fine, da Artisan gli viene consegnato l’attestato di fine cammino. Se qualcuno è in difficoltà noi dell’associazione siamo a disposizione e garantiamo piccoli aiuti. Abbiamo creato un servizio bagagli e di recupero persone in caso di pioggia o smarrimento".

"Che cosa significa tutto questo per voi?

"Volevamo lasciare una traccia per chi vuole scoprire questo territorio. Ed è un vero e proprio impegno a tempo pieno. Siamo noi tre ed altri giovani che ci danno una mano. Abbiamo cercato di muoverci su tutti i fronti, ed è nata anche una partnership con I Cammini d’Italia. Noi ci mettiamo sempre la faccia, siamo costantemente presenti e ci inorgoglisce il riconoscimento da parte dei camminatori. Sono progetti che servono alla comunità".