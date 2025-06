Turismo nautico, assegnati gli specchi d’acqua in porto

Per l’attività di turismo nautico assegnati gli specchi acquei nel porto di Civitanova. Verranno usati fino a ottobre da operatori proprietari di imbarcazioni attrezzate per il pernottamento e anche natanti che non lo sono. Quattro domande presentate e una di queste è stata esclusa perché mancante dei requisiti. Gli operatori che hanno superato l’esame sono Vippo, per la categoria dei natanti non idonei e non attrezzati per il pernottamento, Lo sceicco del mare e Demetra invece tra quelli attrezzati per fornire il servizio.