"Turismo: numerosi impietosi per Sarnano". L’opposizione accusa il sindaco Fantegrossi

"Come gruppo consiliare di opposizione ci troviamo purtroppo a commentare dei numeri impietosi per Sarnano. Malgrado i decantati sforzi, le autocelebrazioni, i “mega eventi“ che la maggioranza ha narrato in questi mesi, sono state solo circa 1.300 le presenze in più nel 2024 rispetto all’anno precedente. Siamo ben lontani dai numeri che ci hanno raccontato. Mille presenze in più rispetto al 2023 a livello statistico sono irrilevanti".

A parlare è il gruppo di minoranza "Insieme per Sarnano", che accusa l’amministrazione guidata dal sindaco Fantegrossi di non aver "saputo neppure sfruttare in positivo l’arrivo della neve a Natale, fenomeno che non si verificava da anni. "Curiosamente, inoltre – proseguono gli esponenti del gruppo di opposizione – i numeri escono nella settimana in cui il sindaco ha scelto, dopo ben sette mesi dall’insediamento, di nominare l’assessore al turismo. Probabilmente questi numeri erano già noti al sindaco. Non vorremmo che la nomina di Eleuteri come assessore al turismo sia servita per scaricare le colpe del flop sullo stesso. Purtroppo sono i risultati dell’incapacità politica di una compagine che non riesce a creare un vero progetto per un nuovo sviluppo di Sarnano. Solo ordinaria amministrazione. I fatti e i proclami sono cose ben diverse".