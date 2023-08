Turismo oltre le barriere, ecco i tour nella natura accessibili a tutti

Uno sportello dedicato all’informazione e all’accoglienza turistica accessibile per persone con bisogni speciali, che si trova all’interno dell’infopoint in piazza della Libertà e un servizio di accompagnamento gratuito in natura con guide ambientali escursionistiche destinato a turisti diversamente abili e ai loro accompagnatori. Sono alcuni servizi disponibili nell’ambito del progetto "Marche for all", gestito dall’Ambito territoriale 15, in partenariato con la Regione, all’interno di un programma della Presidenza del Consiglio dedicato al "turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità". Il progetto, infatti, nasce dall’esigenza di realizzare attività condivise e integrate con il territorio, con lo scopo di unire accessibilità, natura e cultura ed è rivolto a promuovere bellezze poco conosciute consentendo anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dei percorsi presenti nei Comuni dell’Ata 15 (Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia). "Il percorso volto a promuovere l’inclusione diventa sempre più concreto. Dopo la presentazione alla Bit di Milano nel febbraio scorso le attività progettate per ‘Marche for all’ ora sono realtà – spiega l’assessore Francesca D’Alessandro –. Si tratta di un ulteriore passo in avanti, concreto, che consente un approccio verso il patrimonio naturalistico del nostro territorio da parte di tutti, nessuno escluso, comprese le persone con bisogni speciali. Questo significa fare turismo inclusivo e accessibile". Le prime date dei tour accessibili a cui poter partecipare, nei mesi di agosto e settembre, sono: venerdì 25 agosto e sabato 16 settembre , alle 18, con l’anello del parco di Villa Lauri a Macerata; venerdì 1 e 22 settembre, sempre alle 18, all’Abbadia di Fiastra; domenica 10 settembre e sabato 30 settembre, alle 18, alla Roccaccia di San Lorenzo, a Treia. Per richieste specifiche e per iscrizioni alle escursioni in calendario scrivere a: [email protected].