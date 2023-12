Turismo oltre le barriere, un nuovo pulmino per "Marche for all"

In attesa di due nuovi appuntamenti in programma il 30 dicembre e il 14 gennaio, è tempo di bilanci per "Marche for all", il progetto di turismo accessibile gestito dall’Ambito 15 in partenariato con la Regione Marche nell’ambito di un programma della Presidenza del Consiglio dedicato al "Turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità". A parlare sono i numeri che hanno visto, ad oggi, l’organizzazione di 14 passeggiate, con il servizio di guida naturalistica, finalizzate a promuovere bellezze poco conosciute consentendo anche alle persone disabili di godere dei percorsi presenti nei Comuni dell’Ats 15 (Appignano, Corridonia, Macerata – capofila, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia), alle quali hanno partecipato 129 persone, di cui 86 con disabilità e 41 accompagnatori. In dieci uscite è stato attivato il trasporto in "Joëlette", una carrozzella da fuori strada a ruota unica che permette la pratica di gite o corse a ogni persona con mobilità ridotta o in situazione di handicap, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori. Da oggi i turisti disabili che volessero partecipare alle gite verso le mete naturalistiche organizzate nell’ambito a Marche for All, potranno contare anche su un nuovo mezzo a 9 posti attrezzato per il trasporto delle persone in carrozzina o con ridotta mobilità acquistato tramite la procedura ad evidenza pubblica. "Siamo fieri della risposta positiva che abbiamo avuto fino ad oggi – spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro – e questo ci spinge a proseguire nell’iniziativa di inclusione che abbiamo messo in campo promuovendo un’offerta turistica aperta a tutti".