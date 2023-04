Turismo, Pasqua col sorriso "I numeri più alti allo Sferisterio, tanti arrivi anche dall’estero"

di Chiara Gabrielli

Weekend di Pasqua, tanti i visitatori nei musei cittadini, provenienti soprattutto dal Nord e dal Centro Italia, e diversi anche dall’estero, prevalentemente dall’Europa, ma anche qualcuno dagli Stati Uniti e dalla Cina. Prendendo in esame i tre giorni clou dell’8, 9 e 10 aprile (sabato, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta), si sono registrate 590 presenze allo Sferisterio, 385 a Palazzo Buonaccorsi e 151 alla Torre civica in piazza della Libertà. Se si procede a un esame del dettaglio, i turisti che hanno visitato l’arena provenivano in 66 dalle Marche, 271 da regioni del nord, 185 dal centro, 51 dal sud, mentre 17 erano stranieri. A Palazzo Buonaccorsi ci sono stati 121 marchigiani, 130 dal nord, 79 del centro, 30 dal sud e 25 stranieri. Per la Torre, infine, 29 dalle Marche, 69 dal nord, 34 dal centro, 10 dal sud e 9 stranieri.

I turisti esteri sono arrivati da Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Gran Bretagna, qualcuno anche dall’est Europa. Da segnalare anche le attività per bambini della rassegna "MC Family", che ha visto 49 partecipanti tra bambini e familiari, mentre le visite guidate per over 65 hanno registrato 16 partecipanti. "I musei hanno tenuto bene dopo la chiusura della mostra di Crivelli a febbraio – le parole dell’assessore alla cultura, Katiuscia Cassetta –, Palazzo Buonaccorsi ha visto un buon numero di visitatori, ora riallestiamo le sale espositive temporanee e per l’estate saremo pronti per la nuova mostra di Sante Monachesi".

"Tante – prosegue – anche le attività collaterali, il museo non è più solo luogo per una semplice visita ma ci sono laboratori con le scuole, le attività per over 65, tanti giovani in tirocinio, senza dimenticare la mostra della Tassetti che è riuscita ad attirare un pubblico di giovani. Così, il museo è vissuto a 360 gradi da tutta la popolazione, l’obiettivo era proprio questo, creare curiosità per intercettare chi prima magari al museo nemmeno sarebbe arrivato e poi, una volta dentro, stupirlo con la bellezza del palazzo, delle collezioni, delle iniziative. Entro l’estate saranno pronte anche le nuove guide". Altro obiettivo dell’amministrazione è portare gli stessi numeri di visitatori dello Sferisterio a Palazzo Buonaccorsi. "Allo Sferisterio le visite sono più veloci, è normale che ci vada più gente – spiega l’assessore Cassetta –, però con la mostra di Crivelli siamo riusciti a portare al Buonaccorsi gli stessi numeri dello Sferisterio. Ora bisogna continuare con quel trend, e già la segnaletica chiara posta lungo palazzo Buonaccorsi aiuta, identifica meglio lo spazio. Bisogna poi creare sempre nuove attività. In diversi visitatori tornano più volte al museo, proprio perché sanno che troveranno qualcosa di nuovo. Il museo, quindi, concepito come un luogo da vivere, al pari della biblioteca e del teatro, e non come luogo dove si va una volta e basta". E domani, dalle 9 alle 13, proprio nella cornice di Palazzo Buonaccorsi, in occasione della chiusura della mostra "Metamorphosis" di Paola Tassetti prevista per domenica, è in programma un talk con l’artista, un’esperienza di residenza aperta e partecipata, un laboratorio conviviale, "simposio anatomico inverso, aperto di paesaggi interiori, anatomia, intimità umana e botanica".