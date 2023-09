Turismo per tutti, oltre le barriere "I nostri tesori a misura di disabile"

di Paola Olmi

Presentato alla Bit di Milano a febbraio, il progetto "Marche for All" ha preso forma con il primo appuntamento in programma avvenuto nei giorni scorsi al parco di Villa Lauri. Il progetto è finanziato dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato dalla Regione Marche. Si avvale della collaborazione di Marche Active Tourism e del Comune di Macerata. "Nella pratica – spiega Alessandro Battoni, guida escursionistica e naturalistica, socio lavoratore di Marche Active Tourism –, è la realizzazione di itinerari culturali e naturalistici che potranno essere percorsi anche da persone con disabilità all’interno di nove comuni dell’Ambito territoriale sociale 15, cioè Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia".

Di quali attrezzature si avvale Marche for All? "Per ora – continua Battoni – abbiamo una joelette, una carrozzina fuoristrada monoruota che permette di fare escursioni su sentieri accidentati. È attivo anche il servizio di guida per non vedenti con esperienze di tipo tattile e olfattivo oltre a quello descrittive. Sarebbe previsto anche un furgone con la rampa per poter effettuare il servizio di trasposto". Come è stata accolta la joelette? "Molto bene e con interesse – continua Battoni –, anche perché c’è chi chiede informazioni per un eventuale uso privato e personale". Il primo a utilizzarla all’intero del progetto è stato Stefano Acqualagna, coinvolto il 26 giugno del 2012 in un gravissimo incidente motociclistico che gli ha inibito l’uso delle gambe "È stata – racconta Acqualagna – la prima uscita in assoluto in joelette condotta dalle guide Alessandro Battoni e Cristiano Corradini. Non andavo a Villa Lauri da moltissimi anni e non avevo potuto finora vedere come è diventata dopo l’inaugurazione del parco urbano del giugno 2019. Abbiamo dovuto fare delle manovre impegnative nel passaggio dalla carrozzina alla joelette che richiede grande preparazione anche per spingerla nelle salite del sentiero di breccia. È una bella cosa per un disabile vivere questa possibilità. Avere avuto finora un cancello chiuso – spiega Acqualagna – che, grazie a questo progetto, gli viene aperto e gli dà la possibilità di passare attraverso il verde di questo parco straordinario di Villa Lauri, è stata una bellissima sensazione". "Ero molto interessata alla joelette – dice Manuela Corsalini, moglie di Stefano Acqualagna – e avevo preso contatti con le guide di questa carrozzina fuoristrada a Forca di Presta, ma venendo a sapere che anche a Macerata era possibile fare un percorso con il progetto Marche for All ho pensato di iscrivere Stefano. È stata – conclude Corsalini – una bellissima esperienza che, a mio parere, dovrebbe essere maggiormente condivisa e promossa".

I prossimi appuntamenti di settembre sono il 10 e il 30 alla Roccaccia di San Lorenzo a Treia, il 16 nuovamente al parco di Villa Lauri, il 22 alla riserva dell’Abbadia di Fiastra. Per maggiori informazioni e per iscrizioni alle escursioni, in calendario o che si possono concordate con le guide escursionistiche in base alle personali esigenze, scrivere a: [email protected] o telefonare all’Infopoint Macerata al numero 0733.060279.