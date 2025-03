Turismo più accessibile con le video guide nella lingua dei segni

Turismo ancora più accessibile a Civitanova grazie al progetto "Marche for All", che ha reso possibile la realizzazione di video guide in lingua italiana dei segni per rendere accessibili a tutti le informazioni sui luoghi più attrattivi della città. Nella WebApp turistica e sul canale YouTube del Comune sono disponibili i video che, con la segnatura di un interprete LIS, una voce narrante fuori campo e la relativa sottotitolatura, illustrano scorci e monumenti, dall’area portuale a Civitanova Alta rendendo dunque le informazioni prive di barriere sensoriali per l’inclusione delle persone sorde.

"Siamo felici di comunicare anche questa novità che rende sempre più accessibile e inclusiva la nostra Civitanova – ha detto l’assessore alle politiche sociali Barbara Capponi –. Il lavoro culturale di pensare la città come realtà sempre in movimento per divenire ancora di più a misura di tutti è trasversale e continuo".

Sono ben 47 le video guide caricate sul canale YouTube e integrate all’interno della WebApp turistica, collegando il singolo video alla corrispondente pagina del punto di interesse, tra cui i palazzi storici, Porta Marina, i murales di Vedo a colori, la Pinacoteca civica e altro. Il comune era risultato secondo nella classifica regionale di inclusione nel partenariato per l’accesso ai fondi ministeriali per l’accessibilità turistica. Palazzo Sforza ha ricevuto 120 mila euro che ha impiegato in diverse azioni sul fronte dell’accessibilità.