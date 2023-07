Turismo Macerata, prezzi saliti per aerei e alberghi: "Ma non si rinuncia alle vacanze"

Macerata, 8 luglio 2023 – Dopo gli anni di pandemia e al netto dei rincari di voli e strutture, i maceratesi riprendono a viaggiare. Le destinazioni italiane preferite sono Sicilia e Sardegna, mentre per l’estero Spagna e Grecia mantengono il loro solito appeal. Col turismo culturale che accelera, il Mediterraneo resta il mare più gettonato, seguito dalle mete egiziane.

Il caos passaporti che sta interessando l’Italia non sembra essere qui un problema particolarmente rivelante, non essendo segnalate disdette per motivi attinenti al ritardo nei rilasci. "I prezzi di aerei, hotel e dei vari servizi turistici hanno subito rincari considerevoli, fra il 30 e il 50%, ma dopo gli anni del Covid la gente ha voglia di viaggiare – racconta Alessandro Crucianelli, titolare di Cm Viaggi –, il turismo culturale poi sta avendo un’impennata. È vero, ci sono dei problemi per i passaporti, ma a mio avviso le questure si stanno comportando molto bene. Noi non abbiamo avuto alcuna disdetta per questi motivi, la clientela se ne è munita per tempo".

"Per raggiungere l’Indonesia servono 1.500 euro di voli, molti per questo preferiscono l’Italia anche se i rincari si sentono ugualmente – afferma Marco Prosperi, di Mareva Tour a Civitanova –. Le associazioni di categoria si stanno muovendo per la questione passaporti, che è un problema nazionale. In ogni caso, si sta tornando a lavorare ai livelli pre pandemia, e molti scelgono le crociere, anche per via dei prezzi che restano più abbordabili". Simonetta Mengoni, titolare della "Si va viaggi" di Macerata, conferma: "Le famiglie optano spessissimo per le crociere, dato che il viaggio è organizzato e non si hanno preoccupazioni di sorta. Le mete più gettonate in Italia restano Sardegna e Sicilia. Per l’estero Grecia, Spagna ed Egitto".

"Quello dei passaporti rappresenta un problema serio, ma abbiamo per tempo avvertito la clientela e chi ne aveva bisogno se ne è munito per tempo – afferma Enzo Pagliarini, titolare dell’omonima agenzia di Civitanova –, la meta che più mi viene chiesta è l’Egitto, qualcuno si reca negli Stati Uniti, ma molti restano nelle nostre isole, oltre che andare in Spagna e in Grecia, ormai mete classiche per chi vuole il Mediterraneo. In ogni caso, non c’è paragone con gli anni passati, si è tornati a lavorare quanto e più del 2019".

"I rincari si sentono, ma la gente è tornata ad aver voglia di viaggiare, sia in Italia che in Grecia o Spagna – dice Sabina Cecarini, della Cecarini viaggi a Macerata –, per i prezzi cerco sempre di tenere d’occhio quelli di varie compagnie e di offrire la soluzione migliore. La formula che più mi viene chiesta è quella del viaggio in aereo per poi prendere una macchina a noleggio".