"Turismo, sinergie con l’entroterra"

di Giuliano Forani

"Rientra nei nostri progetti potenziare l’accoglienza turistica in una Civitanova ove il turismo è in forte espansione, e soprattutto di far sì che le presenze non si limitino solo ai mesi estivi ma creino movimento per tutto l’ anno". Così l’ assessore comunale al Turismo, Manola Gironacci, in occasione della inaugurazione della struttura “Le Marin” di via Gorizia, sulla quale ha investito la famiglia Scataglini-Gaetani. "Ci stiamo adoperando verso tale direzione - ha aggiunto l’ assessore - e abbiamo in fase di elaborazione un progetto da realizzare insieme con l’ associazione Noi Marche. L’ intento è quello di coinvolgere in eventi e manifestazioni anche stabili i paesi dell’ entroterra valorizzandone e promuovendone le rispettive peculiarità, sia di ordine gastronomico che artigianale e culturale. Piazza XX Settembre dovrà essere il centro non solo di Civitanova, ma anche del suo entroterra, incentivando un movimento da cui tutti possano trarre vantaggio. Da qui la necessità di potenziare l’accoglienza di qualità, di cui anche “Le Marin“ è portatore". Nel progetto, come poi ha precisato, saranno coinvolti anche i B&B. "Ne sono più di cento - dice la Gironacci - hanno una capacità ricettiva superiore a quella degli alberghi e sono destinati a crescere ulteriormente. Faremo presto un censimento e cercheremo, l’ amministrazione e Noi Marche, insieme di elaborare proposte e suggerimenti".

Ieri, accennavamo, l’inaugurazione di “Le Marin“, struttura che dispone di due appartamenti destinati ad accogliere in spazi di grande qualità, turisti tutto l’anno. L’ iniziativa è della famiglia Scataglini-Gaetani (Elisabetta, Stefano e Simone), dietro c’è una storia significativa. La casa era stata infatti acquistata nel 1950 da Osvaldo Gaetani, aveva 14 anni ed è stato pescatore e armatore. Venne quindi venduta e di recente riacquistata per essere destinata a nuova vita: accoglienza turistica! Simone, il nipote, lavora nell’ alta moda (oggi a Firenze, in passato a Londra e Milano), spiega: "Non sono ’case al mare’ ma ’case di porto’, perché in quegli spazi si respira l’ atmosfera di chi al porto ci ha lavorato e lavora ed anche il ferro e il cemento acquistano un valore estetico legato al luogo in cui sorge". In tutto il progetto aleggiano la figura e la memoria di nonno Osvaldo. Lo stesso nome “Le Marin“ ( dal francese marinaio ) trae lo spunto dal suo mestiere, mentre anche i due appartamenti hanno un nome alla francese: ’et l’eau’ (l’acqua) ed ’et l’air’ (l’ aria), ad indicare l’acqua del mare e la brezza che da esso spira. Idee tradotte tecnicamente dagli architetti Gianluca Lattanzi ed Elisa Cardinali, con la collaborazione del geometra Sonia Cerquetti.