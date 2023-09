Turismo slow: Comune sempre più arancione

Il weekend di Morrovalle si prepara a tingersi di arancio. Sono, infatti, in programma alcuni eventi riservati ai "Comuni Bandiera arancione" che culmineranno domenica con la "Festa nazionale del PleinAir", organizzata a livello nazionale dall’Associazione Paesi Bandiera Arancione per promuovere il turismo itinerante. Per l’occasione, domani (alle ore 11), sarà inaugurata la nuova area camper in viale Cesare Battisti. "Abbiamo una trentina di camperisti già confermati – dice l’assessore al Turismo Desirée Lupi – questo genere di turismo è in grande crescita in tutta Italia e avere un’area di sosta attrezzata a poche centinaia di metri dal centro storico può essere uno stimolo in più a venire in città. Si tratta di un turismo ’slow’, che guarda a una dimensione più esperienziale del territorio: camminare per i vicoli, gustare le prelibatezze enogastronomiche, ammirare splendidi paesaggi. Tutte cose che Morrovalle può offrire ai massimi livelli". L’8 ottobre sarà, invece, il turno della "Caccia ai tesori arancioni", evento allestito dal Touring Club Italiano nei territorî che fanno parte della rete delle Bandiere arancioni: un’intera giornata tra giochi e degustazioni coordinata da Comune e Pro loco, e impreziosita dagli artisti di Look Up Aps. "E’ l’occasione per scoprire luoghi e storie del nostro paese, divertendosi in compagnia – ha ribadito Lupi – non si tratta di una competizione vera e propria, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà dei regali legati al nostro territorio". Due appuntamenti che chiuderanno al meglio un’estate morrovallese affollata da tanti visitatori e turisti. "Aspettiamo di avere i dati ufficiali su presenze e arrivi, ma sicuramente gli eventi organizzati hanno avuto ottimi riscontri – ha chiosato l’assessore Lupi – il concerto per la festa di San Bartolomeo dei Santi Francesi, con circa 1.500 persone è stato un po’ la ciliegina sulla torta, ma voglio ringraziare associazioni, le due Pro loco e tutte le persone che hanno contribuito a rendere Morrovalle più viva che mai. Con questi due eventi legati alla Bandiera arancione ci proiettiamo già verso l’autunno".

Diego Pierluigi