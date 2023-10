Turismo sostenibile: i finanziamenti possibili

Si terrà domani alle ore 15.30 il convegno, organizzato dalla BCC di Recanati e Colmurano, sul tema "Il fondo per il turismo sostenibile - Promuovere progetti ed investimenti sostenibili nel settore turistico" che si terrà al Cosmopolitan Hotel di Civitanova Marche. L’incontro ha l’obiettivo di promuovere nuovi progetti ed investimenti sostenibili in infrastrutture e servizi turistici strategici puntando sul turismo locale e sostenibile, aumentando l’offerta di servizi e incoraggiando i processi di aggregazione delle imprese. L’iniziativa, ad ingresso libero, è rivolta ai consorzi, alle associazioni di categoria, alle imprese turistiche private (anche senza scopo di lucro) e alle imprese private. Sarà un’occasione importante per comprendere anche il ruolo di BCC Banca Iccrea tenuto conto che è uno dei tre istituti bancari a cui è stata affidata la gestione del Fondo Tematico per il Turismo lanciato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Ministero del Turismo. In particolare, BCC Banca Iccrea gestirà, in sinergia con le BCC territoriali, 118 milioni di euro su un plafond complessivo di 500 milioni, attraverso il collocamento di prodotti sotto forma di prestiti a progetti eo investimenti connessi all’ambito turistico.

ast. t.