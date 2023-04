Turista accusa un malore nella casa in piazzetta delle Erbe: salvato da vigili del fuoco e 118

Disavventura per un turista veneto che si trovava in città e stava sostando all’interno di un Bed&Breakfast con la sua fidanzata, fino a quando ha accusato un malore. Per questo, sono dovuti intervenire l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco per poterlo portare fuori dall’appartamento e trasportarlo in ospedale per tutte le cure del caso. L’episodio è avvenuto lunedì pomeriggio, nel centro di Porto Recanati. Erano circa le 19.30, quando un uomo sui 35enne – originario di Venezia – ha sentito dei forti dolori all’altezza della schiena, mentre si trovava con la propria ragazza nella camera di un Bed&Breakfast, ubicato in piazzetta delle Erbe, dove i due alloggiavano da qualche giorno. Il 35enne si è allora disteso sul letto dolorante, mentre la fidanzata ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. A quel punto, gli operatori sanitari hanno chiamato in ausilio anche i pompieri del distaccamento di Civitanova, per soccorrere l’uomo che si trovava in una mansarda al terzo piano. Quindi è stato imbracato e portato a terra dai suoi soccoritori, per poi essere caricato in ambulanza e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per accertamenti.