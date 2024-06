Turista rianimato in spiaggia, il sindaco riceverà in municipio i bagnini

"Sicuramente li riceverò in municipio e li ringrazierò per il loro gesto eroico". Sono le parole di gratitudine che il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, rivolge ai bagnini di salvataggio Nikolas Salemi e Cristian Mehilli, entrambi appena 17enni e in forza alla Cluana Nantes. Giovedì mattina hanno rianimato un turista polacco di 59 anni, andato in arresto cardiaco mentre faceva il bagno all’altezza del lungomare Marinai d’Italia, a Porto Recanati. Dopo il loro tempestivo soccorso era intervenuta l’eliambulanza, l’uomo era stato intubato dai sanitari del 118 e portato ad Ancona. Il sindaco portorecanatese tiene a esprimere il suo più sincero apprezzamento per il lavoro dei due baby eroi. "Spesso si parla dei ragazzi di oggi in modo denigratorio e si tende a puntare il dito – osserva Michelini –. Ma dopo un fatto del genere, ti accorgi invece come ci siano dei giovani responsabili e davvero in gamba". Intanto, il 59enne polacco è ancora ricoverato a Torrette, ma per fortuna è fuori pericolo. Tuttavia dovrà rimanere sotto osservazione perché tuttora fa fatica a respirare in modo autonomo. In via precauzionale, i medici gli hanno applicato una mascherina con l’ossigeno. Il 59enne sarà sottoposto nelle prossime ore a ulteriori analisi, per capire che tipo di malore lo abbia colpito mentre era in acqua. Un suo connazionale, parte della comitiva con la quale era venuto in vacanza in Italia, è andato a trovarlo in ospedale. E l’uomo ha riferito di non ricordare nulla riguardo al malore. Il 59enne potrà rientrare in Polonia appena i medici reputeranno stabili le sue condizioni.