Turista scrive al sindaco: "Una bella esperienza, non vedo l’ora di tornare"

Sono stati giorni di vacanza a Morrovalle che hanno lasciato il segno per Martina, una donna originaria della provincia di Udine, la quale ha voluto ringraziare la città con una lettera scritta di proprio pugno e inviata all’attenzione del sindaco Andrea Staffolani. "Le restituisco un libro preso da una di quelle casette della biblioteca che ho trovato in giro per la città mentre ero in vacanza – si legge nella missiva– le spedisco anche un libro ambientato nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, sperando sia di vostro gradimento. Non vedo l’ora di tornare a passeggiare per le colorate vie del centro storico di Morrovalle. Grazie per l’esperienza che mi ha regalato e le auguro una splendida estate". Firmato Martina.

"E’ uno di quei gesti che ti riempie il cuore come amministratore – spiega Staffolani –, sono felice che questa donna abbia trovato a Morrovalle calore e accoglienza, due aspetti sui quali stiamo lavorando per far sì che la nostra città sia sempre più aperta a visitatori e turisti. Un ringraziamento particolare, va ai ragazzi di Open Space, che hanno creduto nelle casette di legno per il booksharing: un’iniziativa che abbiamo sposato con convinzione nell’idea che si innescassero proprio legami di questo tipo. Spero che un giorno Martina ci tornerà a trovare e magari allora potremmo scambiarci un libro di persona".

Diego Pierluigi