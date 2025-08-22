Macerata, 22 agosto 2025 – L’estate dei cafoni è anche questo: andare a cena fuori, bere uno spritz e mangiare una pizza per un conto totale da 44 euro (quindi non certo stellare), alzarsi e andare via. Come se fosse dovuto. Come se pagare per quello che si è consumato fosse facoltativo.

E allora la vicenda della due turiste francesi che hanno compiuto questa impresa sulla costa marchigiana fa il giro del web e finisce anche su un articolo del quotidiano britannico The Guardian.

Tutto è successo ‘Ai due re’ del lungomare di Civitanova e le turiste (francesi) sono state rintracciate grazie alla prontezza di riflessi della titolare, Michela Malatini, che ha pubblicato sui social un fermo immagine delle due ragazze riprese dalle telecamere interne del ristorante. Sotto all’immagine, in poco tempo, sono spuntati decine e decine di commenti. Tra queste anche quelli di alcuni operatori turistici. E tra un commento e l’altro la proprietaria si è improvvisata detective, riuscendo a risalire alla struttura alberghiera dove alloggiano le due turiste trentacinquenni.

“Si sono allontanate piano piano, passando dall’uscita principale – racconta Malatini –. Le abbiamo trovate grazie al passaparola tra colleghi e operatori della categoria, con i quali c’è grande collaborazione. Così la mattina dopo, alle 8.30, ho bussato alla porta della loro camera. Stavano dormendo. Ho chiesto loro spiegazioni e ho fatto vedere il video e le due, che sono sempre rimaste in silenzio, alla fine hanno saldato il conto”.

Un silenzio che sa di vergogna, ma non abbastanza da non provarci nemmeno. “Il problema non sono i 44 euro – affonda Malatini, parlando a Cronache Maceratesi –, io ne faccio una questione di principio. Anche perché questi atteggiamenti sono ormai, e purtroppo, sempre più comuni”. “Nei giorni scorsi è arrivata una coppia di turisti che l’anno scorso aveva fatto la stessa cosa e lui è stato fermato da un nostro dipendente mentre si allontanava verso la spiaggia, al telefono con aria svagata”. E anche in questo caso, alla fine, il conto è stato saldato.

Malatini ha deciso di non togliere l’immagine delle turiste dai social, nemmeno dopo averle trovate e avere ricevuto il saldo del conto. “Magari qualche collega le riconosce e non troveranno un tavolo libero”, spiega la titolare.