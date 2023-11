"Turisti, bene l’estate. Gli arrivi non si fermano"

Montecassiano è sempre più metà turistica. Sono cresciuti, infatti, nella ultima estate gli arrivi non solo dalle Marche, ma da diverse parti di Italia. "Già la tendenza era chiaramente evidente negli ultimi anni – spiega il sindaco, Leonardo Catena (nella foto) – e quest’anno non solo si è consolidata ma ci sta lasciando favorevolmente stupiti per come il flusso sia rimasto continuo e constante anche nel pieno periodo estivo quando, il grande caldo, avrebbe potuto far scegliere mete costiere. Stiamo sicuramente sfruttando il successo turistico delle Marche di questi ultimi anni. I marchi a cui abbiamo aderito già da alcuni anni, "Borghi più belli d’Italia", "Bandiere Arancioni" del Touring Club, e non da ultimo la riconferma delle "Spighe Verdi" danno ai turisti la garanzia di trovare un borgo curato nei particolari e con numerosi monumenti interessanti".

La fine di luglio il comune di Montecassiamo ha visto arrivare un consistente gruppo da Jesi, "Il gruppo del "C.T.G. Vallesina" – interviene Fiorella Perugini, consigliere con delega al Turismo – a coronamento di una partecipazione dell’amministrazione a novembre 2022 ad una loro attività culturale legata ai viaggi, svoltasi a Jesi. Un’importante azienda dello jesino ha anche organizzato la propria cena aziendale in un locale del centro storico e ha chiesto di poter effettuare, prima di cena, un giro turistico. Quasi 80 persone che nel tardo pomeriggio di un venerdì di luglio sono state condotte dalle guide dell’ufficio turistico alla scoperta del borgo. Ripenso all’estate del 2014, a pochi mesi dalla nostra elezione, dove a fronte di un certo flusso turistico l’Ufficio preposto era desolatamente chiuso".

Tanti gli investimenti fatti nel tempo per attrarre turisti. "In questi anni – aggiunge il consigliere Perugini – abbiamo lavorato tanto, abbiamo organizzato numerose attività per attrarre sempre di più i turisti e abbiamo coinvolto tanti ragazzi di Montecassiano nell’attività dell’Ufficio per una o più estati portandoli ad entusiasmarsi per il patrimonio artistico culturale del loro paese. Da anni, infatti, l’ufficio Turistico apre a marzo e chiude a fine ottobre (ma resta sempre operativo al numero 320.7404643 per informazioni e organizzare visite nel borgo), con un crescendo di ore di apertura che culminano nel periodo estivo con l’apertura quotidiana in grado di garantire supporto, informazioni e la fruibilità dei siti visitabili".