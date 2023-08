Turisti da e per Civitanova, Roma e Macerata: asfalto sconnesso e pieno di crateri

Alla fermata dei bus per Roma e Macerata in via Carducci sarebbe necessario rifare il tappetino d’asfalto vistosamente rovinato, sconnesso e scomodo per chi parte, come per chi arriva dalla capitale. Oltre alla difficoltà a far scorrere le valigie su rotelle c’è anche l’aspetto del decoro da salvaguardare per una città come Civitanova. Le linee da e per Roma e Macerata infatti sono gettonatissime nell’arco delle 24 ore (corse diurne e notturne). L’utenza non è solo civitanovese, ma di tutto il territorio circostante. Poi ci vorrebbe almeno una o due panchine. Molti viaggiatori per stare sicuri di non perdere il mezzo arrivano prima. I giovani si siedono sul ciglio del marciapiedi, mentre i meno giovani o anziani sono costretti a resistere in piedi. Per la verità ci vorrebbe anche una piazzola più grande, per parcheggiare meglio. I mezzi sono costretti a stare proprio sul margine dell’Adriatica e il carico bagagli lato Carducci con auto in transito richiede molta attenzione. Insomma urge un intervento.

Ennio Ercoli