Turisti e ciceroni. Tutti alla scoperta del Convitto "Leopardi"

Tanti gli occhi curiosi in piazza Marconi per l’appuntamento Fai dedicato alla sede storica del Convitto "Leopardi", nell’ambito delle "Giornate Fai per le scuole". Gli alunni della primaria e secondaria di primo grado del Convitto hanno rispettivamente indossato le vesti di "turisti" e "ciceroni" per ridare voce e anima allo splendido edificio che ospitava la scuola e inagibile dal sisma del 2016. Per un giorno lo storico complesso ha rivisto le sue mura colorarsi di sorrisi, memorie, sguardi attenti, domande e risposte aperte al passato e al futuro. Più di un centinaio gli alunni coinvolti, numerosi i passanti attirati dall’insolito assembramento. Tanti gli apprezzamenti del Fai, per il quale sono intervenuti Anna Luigia Rinaldi, Tiziana Dezi, Patrizia Sabbatini e Paolo Ferranti, che hanno nominato i ragazzi della 3°B col titolo di "Apprendisti ciceroni", lodandoli non solo per lo spirito investigativo e la rielaborazione appassionata, ma anche per la perizia nell’esposizione. E i ciceroni? Le giovani guide Jade Carrillo, Davide Di Mauro, Arianna Ercolani, Antonio Falcioni, Amin Gharsellaoui, Marvin Idiaghe, Sasha Karpenko, Rahim Krasniqi, Maria Adriana Marin, Laura Montaguti, Federico Nocelli, Alyssia Paccaloni, Adrien Pantaleoni, Teresa Pisanelli, Enrico Maria Porfiri, Diego Recchi, Valeria Sagov, Touati Adam, Trentino Lorenzo hanno invitato i più piccoli a tornare di nuovo a trovarli non solo in occasione delle giornate di scuola aperta ma anche in aula.