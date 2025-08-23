Turisti e scrocconi, bilancio tra luci e ombre

Estate con luci e ombre per il turismo a Recanati: se da un lato agosto sta regalando qualche soddisfazione, giugno e luglio sono giudicati fiacchi da molti albergatori e ristoratori che segnalano un calo di presenze e di spesa rispetto all’anno scorso. All’Hotel La Ginestra, Andrea Santarelli spiega che il livello di pernottamenti è in linea con il 2024, ma con una capacità di spesa più bassa: "Lo scontrino medio è calato, soprattutto nella ristorazione, dove stimiamo una perdita del 10-20%". Cambiano anche le abitudini dei turisti: "Abbiamo rafforzato la colazione perché spesso saltano il pranzo". Sul fronte dei collegamenti, Santarelli denuncia carenze: "Apprezzabile la linea di autobus con Porto Recanati e Loreto, ma i collegamenti con gli altri centri del territorio mancano del tutto". Capita anche qualche episodio spiacevole: "Una cliente, dopo aver ordinato una caprese, ha contestato il prezzo di 8 euro, regolarmente esposto all’ingresso, e ne ha approfittato per andarsene senza pagare. L’ho lasciata andare".

Più gravi i casi segnalati da Nicola Silvestri, titolare del ristorante-pizzeria La Torre Antica: "Ho visto scrocconi di ogni tipo: due uomini hanno ordinato un guazzetto di cozze dopo un pasto abbondante e con la scusa di andare a fumare, in attesa che arrivasse la portata, sono spariti nel nulla. È capitato addirittura che una famiglia di sei persone, bambini compresi, sono riusciti a dileguarsi approfittando della sala affollata". Sul fronte turistico, Silvestri è netto: "Rispetto al 2024 registriamo un calo di almeno il 30%".

Condivide la preoccupazione Rossano Valentini del ristorante omonimo specializzato in cucina italiana e peruviana: "L’anno scorso la novità aveva attirato anche clienti locali, mentre quest’anno lavoriamo soprattutto con i turisti che però sono in calo". In controtendenza Giovanni "il Favoloso", in piazza Leopardi: "Io di furbetti non ne ho mai avuti, anche perché c’è un servizio capillare di videosorveglianza. La clientela è aumentata, complice la formula mista: piatti serviti al tavolo, ma anche panini e preparazioni veloci da asporto". Sentiliano Gonkhi, titolare del Caffè delle Logge, conferma invece che "luglio è stato molto fiacco, ci siamo ripresi un po’ in agosto, soprattutto con il tempo incerto che ha portato turisti a cercare ristoro in città. Anche a noi è capitata una coppia con due bambini che si sono allontanati senza pagare".

Un termometro dell’andamento stagionale arriva da Il Buon Gelato di Alessandro Biagiola, sulla Piazzuola del Sabato del Villaggio, davanti casa Leopardi: "Giugno e luglio sono stati sottotono, ma ad agosto abbiamo visto una ripresa favorita anche dal maltempo che spinge i turisti in città".

Asterio Tubaldi