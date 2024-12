"Turisti in arrivo anche dal Lazio"

"Il 23, il 24 e il 25 dicembre siamo chiusi per fare Natale anche noi – dice Battista Valentini, titolare insieme al fratello Daniele dell’albergo "Dal navigante" di Castelsantangelo sul Nera –. Il 26 siamo aperti e ancora c’è posto, perché molti a Santo Stefano prenotano all’ultimo. Per Capodanno invece le camere sono sold out da inizio mese. Se fa la neve la struttura si riempie subito. I turisti arrivano da varie parti delle Marche e dal Lazio. Abbiamo pensato a piatti tradizionali, come i tortellini in brodo e il lesso sotto le feste. Nell’arco dell’anno lavoriamo tanto con gli amanti della montagna, le seconde case e gli operai della ricostruzione post-sisma. I Sibillini poi attirano sempre gente".