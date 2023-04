Turisti in tenuta estiva sorpresi dalla tormenta: salvati sui Sibillini

A spasso sui Sibillini in abiti estivi, due escursionisti sono stati sorpresi dalla bufera di neve. Ma per fortuna sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri del Parco prima che si congelassero. La coppia era arrivata dal Belgio per affrontare il Grande anello dei Sibillini. Ieri mattina sono partiti da Visso per una passeggiata. Ma non erano attrezzati per la tormenta, così hanno dovuto chiedere aiuto segnalando di essere a Forca Canepine, nel territorio di Norcia, in seria difficoltà. Subito il vice brigadiere Gilberto Massarini e l’appuntato scelto Alessandro Battipaglia si sono indirizzati verso i due escursionisti. Dopo poco li hanno rintracciati, i due erano congelati, la donna, in particolare, aveva i capelli lunghi trasformati in ghiaccioli. La coppia è stata accompagnata a Norcia e ristorata.

Poco prima, la stessa pattuglia aveva soccorso anche un puledrino in difficoltà per la bufera di neve.

p. p.