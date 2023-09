Turisti letterari insieme nel segno di Austen

Nel segno di Jane Austen. Ieri la Sala Mari del Miumor (Museo internazionale dell’umorismo nell’arte) di Tolentino ha ospitato il terzo Meeting Sanditalians sul tema "Jane Austen e l’Ottocento inglese". L’incontro, organizzato dal gruppo Facebook Sanditon-Italia (Sanditalians) che ha come amministratrice Annalisa Preziosi, si è aperto con i saluti della vicesindaco Alessia Pupo, della consigliera comunale Samanta Casali e della presidente dell’associazione Tolentino Arte e Cultura, Chiara Marchetti. È stata anche l’occasione per festeggiare il terzo anno dalla nascita del gruppo Fb, creato il 21 settembre 2020, poco dopo la fine della prima stagione di "Sanditon", serie tv inglese tratta dall’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, ambientato appunto a Sanditon, immaginaria località balneare. Il primo meeting si è svolto a Roma, il secondo in provincia di Milano e il terzo, appunto, a Tolentino, che nel fine settimana è stata animata da questi "turisti letterari". Persone da ogni parte d’Italia, come Milano, Napoli, Bologna, Roma e Ancona (tutte "Sanditalians"), e di ogni età, che hanno pernottato in città. Presenti anche scrittrici, un editore, Silvia Ogier, cofondatrice e presidente della Jane Austen Society of Italy con il vicepresidente Giuseppe Ierolli. Tra le relatrici, Noemi De Santis, Carla Mancini, Alessandra Capponi, Samuela Casali (nota come Cassandra Lloyd), Adriana Spada, Amalia Frontali, Michela Alessandroni. "Siamo soddisfatte della partecipazione – ha detto la Preziosi – e dell’accoglienza. Il nostro non è solo un gruppo su Facebook, ma una storia di amicizia. Ci incontriamo dal vivo, abbiamo dato vita a tante rubriche. Alcune di noi hanno fatto anche un viaggio insieme a Seul ad aprile". Attualmente il gruppo Sanditalians conta circa 1652 membri, oltre ai followers su Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube e Pinterest.

Lucia Gentili