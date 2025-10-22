Turni scoperti in Pediatria. Restano i medici delle coop

"Allo stato attuale non è stato possibile provvedere alla copertura dei turni, rappresentati come necessari dai dirigenti responsabili della Pediatria, al fine di non interrompere un pubblico servizio. L’utilizzo del solo organico all’interno dell’Ast di Macerata non consente di rispettare gli standard qualitativi minimi previsti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e esporrebbe l’utenza al rischio di disservizi e connessi rischi per la salute". Sono questi i motivi alla base dell’ennesimo provvedimento con cui si ricorre ai privati per far fronte alla carenza di professionisti, anche in relazione al fatto che negli ultimi mesi diversi pediatri hanno lasciato gli ospedali di Macerata e Civitanova per svolgere la loro attività sul territorio. Il direttore dell’Ast, Alessandro Marini, ha disposto di proseguire per l’intero mese di ottobre il "servizio di assistenza medica specialistica nelle Unità operative di Pediatria dell’Ast di Macerata" con l’operatore economico Novamedica Società Cooperativa sociale Onlus di Bologna, per un importo presunto di 50mila euro (a cui bisognerà aggiungere l’Iva). Si tratta della cooperativa uscente che ha anche garantito, con analoga procedura, la copertura del servizio nel mese di settembre, dopo di che avrebbe dovuto lasciare. Nel frattempo, infatti, ad aggiudicarsi il servizio di assistenza medica per le Unità di Pediatria, per un anno, era stata la società Alcantara Srl di Messina, "con avvio presunto" dal primo ottobre. Per questo era stata disposta la prosecuzione per un mese (settembre 2025) del servizio al fornitore uscente, la società Novamedica. Le esigenze dei reparti, però, sono aumentate. In prima istanza, l’Ast ha chiesto la copertura di ulteriori turni, in aggiunta a quelli attivati mediante la procedura e già previsti in gara, alla Alcantara srl. Ma questa ha risposto che al momento non era in grado di farlo, così si è deciso di prolungare il contratto di un altro mese alla Novamedica. Il provvedimento sottolinea che si tratta di una misura straordinaria e temporanea, finalizzata "a garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale", limitata alla parziale copertura dei turni aggiuntivi non garantiti dalla cooperativa aggiudicataria.