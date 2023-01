"Tutela degli alberi, fondi dalla Regione"

"Abbiamo partecipato a un bando e ottenuto 5.000 euro di contributo a fondo perduto dalla Regione per la tutela e salvaguardia degli alberi iscritti nell’elenco Ami (Alberi monumentali d’Italia)". A dare l’annuncio è Mauro Romoli, il sindaco di Pollenza, dove ci sono due alberi iscritti su quest’elenco. "Il contributo permetterà la valutazione visuale e strumentale della stabilità degli alberi finalizzata alla tutela e messa in sicurezza – spiega il primo cittadino –. Anche con questi piccoli segnali si dà importanza all’ambiente". La novità è piaciuta ai concittadini: "Gli alberi monumentali sono come testimoni del tempo che passa e fanno parte della comunità", ha scritto uno di loro. Gli altri Comuni ad ottenere il contributo sono Fiuminata, con 997,50 euro, Mogliano con 4.016,63 euro e Potenza Picena, con 5.284,18 euro.