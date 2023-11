Tutelare e abitare la montagna: è il momento di azioni concrete

Abitare la montagna, le green communities, la tutela dei territori e delle comunità montane. Questi sono i temi al centro dell’11ª edizione del Festival della Soft Economy che si sta svolgendo a Treia, da ieri fino a domani, per ragionare su "La sfida territoriale. Geografie e strategie contro le crisi climatica e demografica". Tematiche su cui Symbola ha sempre posto l’attenzione ma che oggi, come ha rimarcato il primo cittadino Franco Capponi, "non sono più futuribili ma molto attuali. I cambiamenti climatici, lo spopolamento e l’inaridimento dell’economia dell’entroterra, i sistemi di difesa delle aree interne, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione turistica e paesaggistica e il risparmio energetico. Per tutto questo sono state stanziate le risorse del Pnrr, del Piano nazionale complementare e del progetto Next Appennino". A porre l’accento sulla necessità di incrementare le azioni di prevenzione è stata il nuovo prefetto di Macerata, Isabella Fusiello: "Il Pnrr è una grande opportunità per la tutela del territorio. La priorità deve essere la prevenzione. Dai dibattiti di ieri è emersa la necessità che maturi la consapevolezza della centralità geografica della montagna e, di conseguenza, anche la sua centralità politica. L’idea è quella di dare vita a un programma centrato sull’economia circolare in grado di realizzare quelle azioni di adattamento e mitigazione necessarie a contrastare la crisi climatica. Al contempo, occorre un progetto nazionale di neo-popolamento della montagna quale condizione fondamentale per rendere concreta questa prospettiva di sviluppo, attuando la Legge Realacci per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, la strategia delle Green Communities, la legge forestale e la strategia forestale nazionale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici ambientali. Due, quindi, le priorità: la gestione innovativa del patrimonio forestale e il mantenimento e lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali. Proprio su questo ha posto l’accento Alessandro Rinaldi, direttore ricerche statistiche economiche Centro studi Guglielmo Tagliacarne: "Fare attenzione ai territori minori significa fare attenzione all’economia del Paese. Equilibrio e equità devono essere le parole chiave. Solo così potremo avere un benessere diffuso". A chiudere, il presidente Uncem, Marco Bussone: "Qui a Treia si è creato un sinodo dei territori per rispondere a una domanda importante: cosa siamo e cosa diventiamo?".

Gaia Gennaretti