"Tuteliamo la terra e i nostri cibi"

La protesta dei trattori è tornata di nuovo in strada. A un mese di distanza dal sit-in che aveva animato piazza Del Popolo, a San Severino, scelta come luogo simbolo per rappresentare i diritti di una intera categoria viste le tante imprese settempedane del primo settore presenti nel territorio, gli agricoltori sono tornati a protestare. Questa volta a far sentire la propria voce è stato il Cam, Comitato Agricoltori Maceratesi, costituitosi proprio sull’onda dell’indignazione degli addetti del comparto che continuano a chiedere tutele e garanzie anche a nome dei consumatori. Diversi i mezzi, in tutto una quarantina, che si sono radunati nel piazzale del Commercio ieri mattina, nel rione Settempeda.

In un volantino distribuito durante una campagna di raccolta firme sotto un gazebo posto davanti al cinema Italia, il Comitato ha invitato tutti i cittadini ad unirsi alla contestazione allo scopo di tutelare, anzitutto, il Made in Italy, ma anche "per tutelare la nostra terra, per la tutela del nostri cibi e per la tutela della nostra agricoltura". Un appello, quello degli agricoltori maceratesi, che anche in questa nuova occasione, ha trovato pieno accoglimento pure nelle istituzioni. Il sindaco Rosa Piermattei insieme all’assessore comunale alla viabilità, trasporti pubblici e urbanistica, Jacopo Orlandani, ha messo la propria firma sotto le richieste raccolte da Emanuele Agrifoglio, apicoltore settempedano e portavoce degli agricoltori maceratesi fondatore del Cam.

La manifestazione, che è andata vanti per tutto il giorno, in mattinata ha visto sfilare, in un percorso autorizzato dalla Questura, anche alcuni mezzi agricoli che hanno raggiunto il centro scortati dalle auto della polizia. Nel pomeriggio, intorno alle 18, una seconda sfilata, anche questa di pochi mezzi per evitare intralci alla circolazione e disagi. La manifestazione nel piazzale Del Commercio oltre al sit-in degli agricoltori è stata caratterizzata da diversi manifesti e bandiere tricolore. "Non sono previsti cortei o dimostrazioni perché tutto si svolgerà in maniera pacifica come è già avvenuto in passato", hanno fatto sapere. A prestare servizio nel corso della manifestazione polizia, carabinieri e polizia locale.