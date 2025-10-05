"Tuteliamo la zona del santuario". Via alla raccolta firme dei residenti

A Santa Maria Apparente cominciata la raccolta firme per chiedere l’istituzione di una zona di rispetto intorno al santuario, così da garantire la salvaguardia del contesto paesaggistico, visivo e ambientale della chiesa, che rappresenta uno dei luoghi devozionali più significativi della città, con oltre sei secoli di storia. Una iniziativa che nesce per contrastare la realizzazione in via del Torrione di un impianto di trattamento per le macerie del terremoto 2016.

"Negli ultimi anni, a Santa Maria Apparente, sono in corso e in previsione interventi che rischiano di alterare il tessuto edilizio e urbanistico del quartiere, a partire dal muro costruito su via Confalonieri per la lottizzazione ex Sabatucci, poi la variante per i campi padel e ora la richiesta di costruire un impianto di trattamento rifiuti nelle immediate vicinanze del Santuario" sbotta Angelo Quintabà, voce dei residenti che contesta il progetto in corso di valutazione in Provincia perché "in grado di alterare in modo irreversibile il rapporto visivo con l’edificio sacro e si verrebbero a creare due enclavi, una commerciale ed una industriale con attività insalubre di prima classe, in un ambito prevalentemente agrario".

Il procedimento per Quintabà "non è conforme alle destinazioni d’uso previste dalla pianificazione comunale per quel lotto e richiede l’approvazione di una variante che non seguirà il solito percorso urbanistico in ambito comunale, ma basterà un’autorizzazione unica regionale una volta concluso l’iter provinciale". "La localizzazione - sottolinea - è la peggiore possibile e per quanto riguarda le quantità di rifiuti da gestire si prevede un quantitativo annuo in ingresso pari a 100.000 tonnellatecon una capacità di trattamento pari 800 tonnellate al giorno e risulta evidente che si tratta di un impianto industriale di grande impatto in una zona che non ha quelle infrastrutture".