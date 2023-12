Tutta la storia del castello e di Cològnola

"Cològnola: storia di un castello e di una comunità nel comune di Cingoli" è il titolo del libro che Paolo e don Antonio Tomassetti, padre e figlio, hanno scritto dedicandolo alla loro frazione. In 296 pagine ripartite in cinque capitoli, corredate da un sollecitante repertorio fotografico integrato dalla riproduzione d’interessanti documenti, è raccontata la storia della borgata, situata nella zona nord-occidentale del territorio cingolano, confinante con Apiro e Staffolo. Il libro è stato presentato nella chiesa parrocchiale di Cològnola, gremita per la circostanza particolarmente significativa. Moderatrice dell’intrattenimento Beatrice Testadiferro direttrice di "Voci della Vallesina", sono intervenuti il sindaco Michele Vittori, che ha evidenziato il valore dell’opera, l’assessora alla cultura Martina Coppari ("E’ spiccato il valore del senso di comunità"), Gianni Barchi direttore dei Quaderni storici esini ("I confini da labili e mobili si sono ben definiti") il parroco don Fabrizio Perini ("Tutto cambia, ma va custodita la nostra identità"), Giovanni Sbergamo che ha letto alcune poesie in vernacolo di Nello Fabrizi. Molto interessante la relazione di don Antonio che ha esplicitato le ipotesi sulle origini del castello di Cològnola, la signorìa della famiglia Cima, l’evoluzione e le vicende della comunità dal ‘400 a oggi. E l’impegno dei Tomassetti, inserito in questo periodo, può anche definirsi culminante nella proposta d’un libro-strenna, non soltanto in chiave colognolese.

Gianfilippo Centanni