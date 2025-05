"Tuttascena 2025", piccoli attori sul palco del Monti

Questi giorni è tempo di "Tuttascena 2025" al Verdi di Pollenza, la rassegna regionale di teatro nella scuola. La kermesse è cominciata martedì con lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" delle classi 5 A, B e C della primaria dell’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi" di Corridonia. Ieri è stata la volta delle 5 A e B primaria "Anna Frank" di Pollenza con lo spettacolo "#Olimpo in pericolo". Oggi 5 A e B della primaria "Carlo Urbani" di Casette Verdini in "Foreverland". Domani la 2 A delle medie "Monti" di Pollenza presenta "Ifigenia in Aulide". Sabato doppio appuntamento: alle 10.30 la 1 C dell’Ic "Tacchi Venturi" di San Severino mette in scena "Sogno di una notte (non di mezza estate)" e alle 21 c’è la 3 A delle medie di Pollenza con "I Persiani". La rassegna si chiude domenica alle 17, con momenti di musica dell’orchestra dell’Ic "Monti" curata dai professori Eugenio Gasparrini, Maria Cristina Garbuglia e David Padella e le premiazioni; inoltre sarà l’occasione per riconoscere l’impegno e la dedizione dei giovani allo studio attraverso la premiazione di alcuni alunni (premio in memoria di Sara Di Castri).