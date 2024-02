"Tutte le attrezzature sono state ridistribuite"

"Micucci e Silenzi si rivolgono a papà Carancini per suonare la stessa canzone, visto che di argomenti non ne hanno più". Pierpaolo Borroni (FdI) replica ai Dem che hanno attaccato lui, l’assessore regionale Filippo Saltamartini e i vertici della Ast maceratese, in primis Daniela Corsi, sulla Tac parcheggiata da più di due anni dentro il Covid Hospital. Per Borroni le interrogazioni depositate dal Pd in merito "dovevano essere rivolte all’Oms, che ha dichiarato ufficialmente la fine della pandemia il 5 maggio 2023. Prima di questa data era doveroso mantenere attrezzato il Covid Center. La giunta di centrodestra ha potuto iniziare a pianificare la redistribuzione di tutte le apparecchiature dopo questa data, 9 mesi fa". Ribadisce che "il 95% delle attrezzature sono state ridistribuire equamente, mancano da consegnare alcuni monitor, ventilatori di TI che hanno necessitato di particolare manutenzione e pezzi di ricambio che, entro la prossima settimana, verranno consegnati ai tre ospedali della Ast 3".

Sulla Tac ripete la sua difesa: "Verrà collocata all’ospedale di Civitanova, ma le opere edili sono di rilievo economico, per un valore di circa 500.000 euro, e i tempi di realizzazione si aggirano attorno a 180 giorni. L’auspicio è di vederla consegnata e operativa entro fine anno". Quanto al fatto che Carancini l’ha paragonato a un cane da guardia della politica della Regione "non mi offende – dice – soprattutto se a pronunciare questa metafora è un esponente del Pd che ha le mani intrise della fallimentare gestione della sanità regionale". Ma sulla vicenda torna all’attacco Giulio Silenzi: "Borroni non risponde a nessuno dei problemi sollevati né chiarisce la sue fallite promesse. A settembre 2023 disse che la Tac sarebbe stata consegnata entro qualche settimana e adesso siamo slittati a un anno. La verità è che se ne sono fregati fino a quando non ho denunciato il caso. E intanto abbiamo scoperto che le utenze del Civid Hospital chiuso costano alla comunità 300 mila euro l’anno. È una storia di ritardi e incapacità amministrative a discapito di pazienti, diagnosi e soldi pubblici".