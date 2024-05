Tutte le deroghe alla Bolkestein

Una storia di proroghe accompagna la normativa Bolkestein, approvata nel 2006. Prevedeva che dal 2016 le concessioni delle spiagge non potessero essere rinnovate automaticamente, ma attraverso un bando pubblico. In Commissione europea passa all’unanimità. L’Italia recepisce la direttiva nel 2010, ma resta inapplicata. Nel frattempo comincia la stagione delle proroghe: fino al dicembre del 2020 (governo Berlusconi) e successivamente fino al 31 dicembre 2033 (governi Conte). Nel 2021 due sentenze del Consiglio di Stato cancellano le proroghe e fissano la scadenza per le gare al 31 dicembre 2023. Nell’agosto del 2022 il governo Draghi dispone la mappatura delle spiagge e il riordino della materia e dà al legislatore tempo fino al dicembre del 2023, con eventuale proroga a fine 2024. A dicembre 2022 il governo Meloni inserisce nel Milleproroghe la norma in base alla quale gli affidamenti delle concessioni mantengono efficacia fino al 2024 con allungamento a fine 2025 in presenza di ragioni oggettive che impediscono le gare. Il presidente Mattarella ne evidenzia il contrasto con la Ue e nel marzo 2023 anche il Consiglio di Stato sconfessa la proroga. I giudici, con sentenza pubblicata il 30 aprile, hanno confermato la scadenza a fine 2023 per le concessioni delle spiagge obbligando i Comuni a disapplicare eventuali proroghe al dicembre 2024 previste dal Milleproroghe e a dare il via alle gare.