Tutti a ballare dalle 19 in poi. Servizio "Discobus" per raggiungere la zona

Stasera tutti a ballare gli anni ‘80 e ’90 all’Area City Park, in via Madonna della Carceri, a Camerino. Dalle 19 in poi food & drink con dj set, dalle 22 spazio alla musica e allo show, per tutta la notte. Previsto il servizio "Discobus" gratuito, che collegherà il territorio all’area dell’evento con corse da Matelica, Castelraimondo e dal Sottocorte Village di Camerino in vari orari, per l’andata e per il ritorno. Info sulle pagine Facebook e Instagram del Comune.