’Tutti a cavallo’, il progetto si fa: "Vera inclusione a tutti i livelli"

Anche quest’anno il Comune di Civitanova ha confermato il progetto di inclusione "Tutti a cavallo". Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione Cavalli delle Fonti onlus, che gestisce un centro specializzato in contrada Asola, e vedrà il coinvolgimento di una trentina di bambini e ragazzi (dai 5 ai 14 anni), impegnati in diverse attività di educazione assistita a cavallo. "L’amministrazione prosegue questa fattiva collaborazione che diviene vera inclusione a tutti i livelli – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Barbara Capponi –. La socialità che si sperimenta attraverso il cavallo fa crescere e crea un circolo virtuoso dove tutti sono protagonisti e possono mettersi in gioco con i loro talenti". Avrà una durata di otto mesi, con percorsi individuali e di gruppo. Il periodo di inserimento potrà variare in relazione del numero richieste, perché verrà garantita la partecipazione a tutti dando priorità ai bambini in svantaggio socio-economico. Saranno coinvolti pure psicologi e pedagogisti, che collaboreranno con l’istruttore di equitazione.