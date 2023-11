Tutti a spasso per Montesanto

Appuntamento alla scoperta del centro storico di Potenza Picena, e cioè l’antica Montesanto, attraverso una passeggiata culturale che vedrà protagonisti gli attori della locale compagnia teatrale "Li Sfiguranti de Montesanto". L’iniziativa si svolgerà domenica pomeriggio, ed è organizzata dalle Acli Marche (capofila del progetto, dal titolo "A spasso per Montesanto"), in collaborazione con l’Acli provinciale e la Fap Acli di Macerata. Per tutti, il ritrovo sarà alle 15.45 di fronte la chiesa della Madonna della Neve, con la partenza prevista per le 16. Ma non solo. Un gran finale, a sorpresa, attenderà i partecipanti della manifestazione: questo, alle 18.30 all’interno del teatro "Bruno Mugellini", in piazza Matteotti. Sarà quindi una giornata che permetterà a chiunque di riscoprire il patrimonio artistico e culturale dell’antica Montesanto, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena.