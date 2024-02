Tutti i costi di incarichi e consulenze

Ha risparmiato sugli incarichi l’Atac di Civitanova che nel 2023, in consulenze affidate a professionisti privati, ha speso 111.887 euro, la metà rispetto al 2022 - quadro la cifra è stata di 215.282 euro - e meno di quanto sborsato anche l’anno precedente, alla fine del quale l’importo fu di 168.116 euro. Nel triennio ammonta, quindi, quasi a mezzo milione di euro (495.185) la somma iscritta alla voce ‘consulenze’ uscita dalle casse dell’azienda di proprietà del Comune, che gestisce il gas, l’acqua, i trasporti pubblici e altro. A pesare sul 2022 è stata soprattutto la causa legale contro Estra, che ha portato Atac in tribunale per contestare la stima che venne a suo tempo fatta per dare un valore alla cessione del servizio metano acquisito dalla società toscana. I giudici hanno dato ragione ad Atac, che ha pagato 67.000 in parcelle agli avvocati che si sono occupati del contenzioso. Per quanto riguarda gli incarichi deliberati nel 2023, le questioni legali stavolta hanno inciso molto meno e portato via neanche 20.000 euro e in parte hanno riguardato il recupero crediti, consulenze su questioni relative al settore gas e acqua e un incarico per una causa davanti al tribunale di Macerata. Queste le spese complessivamente effettuate nell’anno che si è appena concluso: avvocato Claudio Acquaroli 3.967 euro, Advising Developement Restructuring Srl 10.200 euro (organizzazione aziendale), avvocato Emanuela Anconetani 1.318 euro, Alberto Casoni 832 euro per consulenze ambientali, Franco Castellani 3.600 euro per consulenze sulla sicurezza nel lavoro, avvocato Gianluigi Ciarrocca 2.147 euro, Consulenze Generali Srl 7.500 euro (convenzione per il servizio calore), avvocato Diego Cuccu’ 4.657 euro, Emme Erre Engineering 1.067 euro (collaudo tecnico), Roberto Fioretti 5.200 euro (interventi alla centrale termica della scuola elementare Anita Garibaldi), Francesco Fofi 2.248 euro (relazione agronomica per l’impianto fotovoltaico dell’acquedotto di via Leti), Luca Germozzi 6.734 euro (analisi microfauna al depuratore comunale), Master Tech Ingegneria 43.007 euro (energy manager, diagnosi energetiche, progettazione impianto fotovoltaico all’acquedotto), Paolo Preani 2.845 euro per consulenza amministrativa, Stefano Pierucci 10.296 euro (indagine per l’ampliamento del campo pozzi di Civitanova ed elaborati per la concessione idraulica), studio legale Maurizio Cinelli 6.229 euro.