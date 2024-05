Tutti i nomi della rosa

Il touch rugby è una forma semplificata senza il contatto del rugby classico. In questa forma di rugby, promossa anche nelle scuole e nei contesti sociali proprio per il suo basso impatto fisico, si gioca 5 contro 5 per un massimo di 12 giocatrici in distinta gara. I tempi di gioco sono due della durata di 7 minuti e il tocco all’avversaria simula il placcaggio del rugby. Dopo 6 tocchi senza aver raggiunto la meta, il possesso passa alla squadra avversaria. La squadra Karma Girl Macerata è formata da Alessandra Mazzocca, Perla Mazzieri, Sonia Sabbatini, Sara Palazzini, Fosca Mariani, Genny Coppari, Roberta Leonori, Nadia Monaschesi, Simona Pucci, Martina Mosca, Alessia Bitri, Alessia Campetella, Veronica Dello Buono, Gaia e Alice Muccichini.