Tutti i ’Tesori del bosco’

Si prospetta sontuosa la 26ª edizione dei "Tesori del bosco", la mostra-mercato di funghi e tartufi, con vendita di prodotti tipici, programmata per domani a Cingoli dal Comune, assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura. L’ampia tensostruttura allestita in piazza Vittorio Emanuele II, oltre ai numerosi stand, ospiterà la mostra micologica e botanica organizzata dal gruppo "Balcone delle Marche". Ma non solo funghi e tartufi: con i "Tesori del bosco", da specie silvestri vengono prodotte marmellate, varietà di miele, anche infusi e dolci. Completano il repertorio delle proposte gastronomiche le specialità della norcineria del territorio, le farine da macinatura di grano, mais e farro effettuata nello storico Mulino Bravi, assortimenti enologici e di pani. Arricchisce l’evento, a beneficio del pubblico, una serie di molteplici iniziative: "Primolio", il primo festival dell’olio nuovo, presentato in Via Cavour dal comitato locale della Croce rossa italiana; dalle 9, "Passeggiando nel Balcone delle Marche", un’escursione naturalistica a cura di Marche active tourism (info: prenota@activetourism) che cura anche lo svolgimento della giornata nazionale "Camminata tra gli olivi"; alle 10.30, nell’alberghiero "Varnelli" la presentazione del libro "La cucina nel cuore" di Silvana Ferretti e, a seguire, degustazione e show coocking del "Princisgras" di Antonio Nebbia; alle 15.30, nel piazzale Luigi Cipolloni ai Viali Valentini, lo spettacolo di sbandieratori e tamburi della "Società dello stivale" di Filottrano; dalle 16.30 al "Varnelli" una degustazione a base di olio extravergine d’oliva; in piazza XX Settembre, alle 18, il concerto celtic power dei "Brutti di Fosco. Per pranzo, spazi gastronomici nel piazzale Risorgimento a cura dell’Associazione Avenale e in via Cavour con la Cri.

Gianfilippo Centanni