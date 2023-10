Tutti in bici tra storia e sapori

MONTE SAN GIUSTO

Un tour su due ruote alla scoperta di arte, storia e sapori. L’apputamnto è per sabato quando il Comune di Monte San Giusto, insieme con Confartigianato Imprese e tanti altri partner, proporrà un itinerario in bici dal centro storico fino all’aperta campagna. Il ritrovo è previsto alle 16 nel cortile di Palazzo Bonafede. Alle 17.15 ci sarà la partenza dell’itinerario in bici in aperta campagna, alle 17.45 la degustazione di prodotti tipici all’agriturismo il Noceto e, alle 18.30, è previsto il rientro a Palazzo Bonafede. La quota di partecipazione è 35 euro per gli adulti (include assicurazione, noleggio bici, equipaggiamento, guide e aperitivo), 30 euro per i bambini, 10 euro per chi è provvisto di e-bike o mountain bike propria. Per prenotazione chiamare il numero 340.5620450.