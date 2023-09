Tutti in fila per avere il Cas. Il Comune trova rinforzi

Entro il sei novembre i beneficiari del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, e delle soluzioni abitative di emergenza dovranno presentare la dichiarazione del mantenimento dei requisiti per i benefici. L’assessore alla ricostruzione di Tolentino, Flavia Giombetti, nei giorni scorsi ha organizzato un servizio di assistenza per i cittadini che hanno difficoltà nel compilare le domande sulla piattaforma informatica. Se non fosse che, fin dal mattino presto, si forma la fila davanti all’ufficio deputato. Il Comune si sta quindi attivando a potenziarlo con un’altra unità di personale. "Ci sono persone in fila dalle sette per prendere il numero – ha scritto sui social una cittadina, sollevando la questione –. Risulta arduo compilare in autonomia il modulo sulla piattaforma digitale. Io martedì, dopo un’attesa di tre ore, sono riuscita a risolvere il problema; intanto l’anticamera si era già riempita di gente in attesa per prenotare il numero per il pomeriggio. Sono pensionata e ho potuto dedicare tutta la mattinata a questa situazione, ma chi lavora, chi deve accudire la famiglia, non ha tempo. Se si offre un servizio, questo dovrebbe essere ben organizzato e scorrere agevolmente. Perché non dotare l’ufficio Cas di ulteriore personale?". La pensionata ci tiene a sottolineare però la cortesia della dipendente comunale che l’ha aiutata.

"Tolentino – spiega la Giombetti – conta ancora ben 950 famiglie che percepiscono il Cas. L’amministrazione, con proprie risorse, è a disposizione delle persone che non riescono a compilare la domanda da sole in via telematica, nonostante non vi sia alcun obbligo per l’ente. Non è stato possibile, per il momento, gestire il tutto con appuntamento per mancanza di personale. Ma ci siamo riusciti lo scorso anno e ci riusciremo anche questo: oltre alle due persone già deputate al servizio, ne ho trovata una terza in supporto per il martedì e il giovedì, mattino e pomeriggio. Vorrei ricordare però agli utenti di non accalcarsi, dato che manca ancora più di un mese alla scadenza, per cercare di diluire le pratiche. Inoltre, arrivando in ufficio già con tutti i documenti necessari (spid compreso), basta un quarto d’ora per inserire i dati".