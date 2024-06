Tutti in pista all’alba. Torna la corsa "6alle6"

Sveglia alle 5 domani mattina per gli oltre 2mila partecipanti alla sesta edizione di "6alle6", camminata di sei chilometri organizzata dal Grottini Team Recanati con il patrocinio del Comune, in programma in città. Un grande evento, che ha visto negli anni la partecipazione di migliaia di persone di tutte le età, e che coniuga socializzazione, attività fisica e beneficenza alle cooperative sociali di Recanati La Ragnatela e Terra e Vita, da anni impegnate nell’inserimento di persone diversamente abili nel mondo del lavoro. "Abbiamo creato un evento – dice Paolo Bravi, presidente del Grottini Team – che unisce sport, cultura, arte, territorio, socializzazione, solidarietà e tante emozioni con lo stesso obiettivo che è quello della beneficenza. Uniti si può fare tanto". " Una grande occasione – ha dichiarato il sindaco Emanuele Pepa che darà il via alla camminata – per condividere la bellezza dei suggestivi vicoli e scorci del nostro centro storico alla luce dell’alba". A oggi sono già pervenute oltre 2mila iscrizioni, la partenza è prevista domani alle 6 di mattina da corso Persiani, di fronte all’ufficio postale; la corsa proseguirà poi in direzione Via Falleroni. Il percorso di sei chilometri si snoderà lungo le vie del centro con l’immancabile passaggio nei polmoni verdi della città, il parco di Villa Colloredo e il Colle dell’Infinito, per terminare in piazza Leopardi con la tradizionale colazione. La voce dello speaker Fabio Caldari e le note del dj set di Luca Montenovo e di Radio Linea intratterranno le migliaia di persone presenti.

A caratterizzare l’edizione 2024 sarà il colore arancione della nuova T-shirt, appositamente disegnata dal recanatese Michele Diletti, 24 anni, laureato all’Unicam di Ascoli in disegno industriale e ambientale. Saranno impegnate nell’organizzazione anche numerose associazioni recanatesi, tra cui il Fotocineclub, il Vespa Club, protezione civile, Associazione nazionale carabinieri, Associazione nazionale alpini e Croce Gialla.

a. t.